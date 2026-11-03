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Buchverlust im Blick 03.11.2026 09:19:00

Alphabet-Aktie unter Druck: Wie viel verliert Berkshire mit Buffetts Investment?

Alphabet-Aktie unter Druck: Wie viel verliert Berkshire mit Buffetts Investment?

Alphabets Gewinnrückgang trifft auch Berkshire, doch ob die Beteiligung wirklich im Minus liegt, hängt von einem Einstandskurs ab, den der Konzern nicht nennt.

Berkshire Hathaway
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  • Alphabet enttäuscht mit den Quartalszahlen
  • Berkshire Hathaway als Grossaktionär dürfte das zu spüren bekommen
  • Der Einstandskurs bleibt geheim, doch Experten vermuten, dass Berkshire mit seiner Beteiligung inzwischen im Minus liegt

Alphabet hat mit seinen Ende Oktober veröffentlichten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten verfehlt und damit auch Berkshire Hathaway als Grossaktionär unter Druck gebracht. Wie Barron's berichtet, könnte der US-Investmentkonzern mit seiner umfangreichen Beteiligung am Google-Mutterkonzern inzwischen im Minus liegen. Wie hoch ein möglicher Verlust tatsächlich ausfällt, lässt sich allerdings nicht genau beziffern, da Berkshire den durchschnittlichen Einstandskurs seiner Alphabet-Aktien nicht offenlegt.

Alphabet verfehlt die Gewinnerwartungen im dritten Quartal

Alphabet erzielte im dritten Quartal nach eigenen Angaben einen Gewinn von 2,12 US-Dollar je Aktie und blieb damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 2,87 US-Dollar sowie den Analystenerwartungen von durchschnittlich rund 3 US-Dollar. Die Enttäuschung über die Geschäftszahlen spiegelte sich auch an der Börse wider, wo die Alphabet-Aktie am Tag der Veröffentlichung im NASDAQ-Handel deutlich an Wert verlor.

Beim operativen Geschäft entwickelte sich der Konzern hingegen weiterhin positiv: Der operative Gewinn legte im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 40,58 Milliarden US-Dollar zu. Belastet wurde das ausgewiesene Ergebnis allerdings durch Verluste auf Beteiligungspapiere in Höhe von 8,66 Milliarden US-Dollar, die den Gewinn je Aktie um 0,55 US-Dollar verringerten. Zusätzlich verzeichnete Alphabet einen negativen freien Cashflow von 9 Milliarden US-Dollar, den das Unternehmen mit seinen umfangreichen Investitionen in künstliche Intelligenz begründete. Damit zeigt sich ein starkes operatives Kerngeschäft, dessen positive Entwicklung durch Bewertungseffekte und hohe Investitionsausgaben im ausgewiesenen Ergebnis teilweise überlagert wurde. Für Grossaktionäre wie Berkshire Hathaway kommt es nun darauf an, wie der Markt diese unterschiedlichen Faktoren bewertet.

Berkshire Hathaway baute die Alphabet-Beteiligung schrittweise auf

Berkshire Hathaway hatte seine Position bei Alphabet über mehrere Etappen hinweg aufgebaut und dabei im Zeitverlauf deutlich höhere Kaufkurse in Kauf genommen. Im dritten Quartal 2025 erwarb der Konzern rund 18 Millionen Aktien zu einem Preis von etwa 225 US-Dollar je Anteilsschein, bevor im ersten Quartal 2026 weitere rund 40 Millionen Aktien zu ungefähr 315 US-Dollar hinzukamen. Die späteren Zukäufe erfolgten somit bereits auf einem deutlich höheren Kursniveau.

Anfang Juni diesen Jahres investierte Berkshire im Rahmen einer Eigenkapitalaufnahme weitere 10 Milliarden US-Dollar in Alphabet-Aktien, wobei der Kaufpreis bei rund 350 US-Dollar je Aktie lag. Warren Buffett bestätigte im Juli in einem Interview mit CNBC, dass diese Investitionsentscheidung von ihm selbst getroffen worden sei. Bereits damals hatte Barron's die Möglichkeit angesprochen, dass Berkshire angesichts des kräftigen Kursanstiegs möglicherweise zu einem ungünstigen Zeitpunkt eingestiegen sein könnte. Vor diesem Hintergrund gewinnt der durchschnittliche Kaufpreis der Beteiligung zunehmend an Bedeutung, denn insbesondere die späteren Zukäufe zu höheren Kursen könnten dazu beitragen, dass die Alphabet-Position inzwischen insgesamt im Minus liegt.

Alphabet-Aktie: Einstandskurs von Berkshire dürfte über 300 US-Dollar liegen

Im zweiten Quartal erwarb Berkshire knapp 50 Millionen weitere Alphabet-Aktien, sodass sich der Bestand zum 30. Juni auf insgesamt 106 Millionen Anteile belief. Angesichts dieser umfangreichen Beteiligung wirken sich bereits vergleichsweise moderate Kursveränderungen erheblich auf den Gesamtwert des Aktienpakets aus: Ausgehend vom Schlusskurs von 278,04 US-Dollar am Montag war die Position nach den Zahlen nur noch rund 29,47 Milliarden US-Dollar wert, nachdem sie im Juni zwischenzeitlich einen Höchststand von über 37 Milliarden US-Dollar erreicht hatte.

Alphabet ist damit die viertgrösste Aktienposition von Berkshire Hathaway und liegt hinter den Beteiligungen an Apple, American Express und Coca-Cola. Wie hoch der tatsächliche Buchverlust ausfallen könnte, hängt allerdings massgeblich von den durchschnittlichen Anschaffungskosten ab. Barron's schätzt den Einstandskurs auf wahrscheinlich mehr als 300 US-Dollar je Aktie, möglicherweise sogar auf einen Wert nahe 320 US-Dollar. Sollte diese Einschätzung zutreffen, würde Berkshire beim zuletzt erreichten Kurs mit seiner Alphabet-Beteiligung tatsächlich im Minus liegen.

Berkshire: Bilanzregeln und Forderung nach mehr Transparenz

Neben der Kursentwicklung spielt auch die bilanzielle Behandlung der Beteiligung eine wichtige Rolle. Nach den US-GAAP-Rechnungslegungsvorschriften fliessen Wertveränderungen bei Aktienbeständen in den Quartalsgewinn ein, wie Berkshire bereits in seiner Mitteilung vom 8. August erläuterte. Gleichzeitig warnte das Unternehmen davor, Anlagegewinne und -verluste eines einzelnen Quartals überzubewerten, da diese häufig wenig aussagekräftig seien und das Ergebnis je Aktie erheblich verzerren könnten. Aus diesem Grund weist Berkshire sein operatives Ergebnis ohne diese Bewertungseffekte aus. Der Kursrückgang nach dem Ende des dritten Quartals am 30. September dürfte sich daher erst in den Geschäftszahlen für das vierte Quartal niederschlagen.

Darüber hinaus rückt die Frage nach einer grösseren Transparenz bei den Aktieninvestments des Konzerns in den Mittelpunkt. Barron's regt an, dass Konzernchef Greg Abel eine Rückkehr zur Veröffentlichung einer Tabelle mit den Einstandskosten der Beteiligungen prüfen sollte. Berkshire hatte die Anschaffungskosten seiner 15 grössten Aktienpositionen seit Beginn der 2020er Jahre nicht mehr offengelegt, wodurch Anleger nur eingeschränkt nachvollziehen können, zu welchen durchschnittlichen Kursen der Konzern seine Beteiligungen aufgebaut hat.

Warren Buffett war Ende 2025 als Vorstandschef zurückgetreten und hatte den Verwaltungsratsvorsitz an seinen Sohn Howard Buffett abgegeben. Unter der Führung von Greg Abel könnte sich nun auch bei der Informationspolitik etwas ändern. Positive Signale für die Berkshire-Aktie kamen zuletzt zudem von der UBS: Analyst Brian Meredith erhöhte in einer Studie vom 22. Oktober das Kursziel von 604 auf 628 US-Dollar und bestätigte die Einstufung Buy.

Welche Auswirkungen die jüngste Entwicklung tatsächlich auf die Alphabet-Beteiligung hat, dürfte sich mit der Zahlenvorlage von Berkshire zum dritten Quartal besser einschätzen lassen. Offen bleibt dabei nicht nur, welche Angaben der Konzern zu seiner Position machen wird, sondern auch, ob Greg Abel künftig wieder detailliertere Informationen zu den Einstandskosten der grössten Aktienbeteiligungen veröffentlichen lässt.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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