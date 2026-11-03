JP Morgan Chase & Co. verleiht Bayer-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal und einem optimistischeren Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Dank des starken Pharmageschäfts habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. Insgesamt dürften die Anleger die Resultate positiv aufnehmen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Bayer-Aktie konnte um 12:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4.5 Prozent auf 52.26 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 16.72 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 2’549’490 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 41.6 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT



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