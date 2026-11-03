Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.92 Prozent höher bei 28’247.68 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.342 Prozent auf 28’085.50 Punkte an der Kurstafel, nach 27’989.82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28’307.90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 28’085.50 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 30’807.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 28’776.80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25’972.94 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.07 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 8.05 Prozent auf 247.27 USD), Monolithic Power Systems (+ 7.65 Prozent auf 1’339.11 USD), Nebius (+ 7.21 Prozent auf 151.59 USD), CoreWeave (+ 5.96 Prozent auf 53.14 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.35 Prozent auf 491.83 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Thomson Reuters (-7.37 Prozent auf 113.23 USD), Shopify A (-5.47 Prozent auf 147.68 USD), Keurig Dr Pepper (-4.51 Prozent auf 35.16 USD), DoorDash (-3.44 Prozent auf 183.53 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-3.33 Prozent auf 534.75 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 12’908’495 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.491 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.75 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch