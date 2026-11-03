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Quartalszahlen im Blick 03.11.2026 15:32:00

Apple-Aktie nach Quartalszahlen tiefer: iPhone-Konzern übertrifft die Erwartungen

Apple-Aktie nach Quartalszahlen tiefer: iPhone-Konzern übertrifft die Erwartungen

Der iKonzern Apple hat am Montag seine Bücher für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 geöffnet. So schlug sich der Tech-Riese aus Cupertino zuletzt.

Apple
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Apple hat am Montag Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,10 US-Dollar und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahreswert von 1,85 US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen. 28 Analysten hatten im Vorfeld im Schnitt mit einem Ergebnis je Aktie von 1,99 US-Dollar gerechnet.

Beim Umsatz verzeichnete Apple eine Verbesserung von 102,47 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 114,47 Milliarden US-Dollar. 26 Analysten hatten hier durchschnittlich 113,40 Milliarden US-Dollar erwartet.

Für das gesamte Fiskaljahr 2026 wies Apple ein Ergebnis je Aktie von 8,98 US-Dollar aus, nach 7,46 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten 8,84 US-Dollar prognostiziert. Der Umsatz belief sich auf 478,83 Milliarden US-Dollar, nach 416,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und einer Analystenschätzung von 477,58 Milliarden US-Dollar.

Teure Speicherchips treffen Apple im Weihnachtsgeschäft

Apple bekommt im üblicherweise lukrativen Weihnachtsgeschäft Gegenwind durch explosiv wachsende Speicherchip-Preise. Der iPhone-Konzern enttäuschte die Börse mit seinem Ausblick auf das laufende Vierteljahr.

Der Kostenanstieg bei Speicherchips sei beispiellos und gehe weiter, sagte der neue Apple-Chef John Ternus in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Der Konzern versuche, dies unter anderem durch niedrigere Preise bei anderen Bauteilen abzufedern. Dennoch sei das Volumen der Produktionsaufträge des Konzerns binnen drei Monaten um 33 Milliarden Dollar gestiegen.

Bei der Bruttomarge - dem Anteil des Umsatzes nach Abzug der Produktionskosten - rechnet Apple für das Weihnachtsquartal mit 45 bis 46 Prozent. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet und im Frühjahr lag der Wert noch über der Marke von 50 Prozent. Zugleich sagte Apple ein Umsatzplus zwischen sieben und zehn Prozent voraus und lag damit über den Analystenerwartungen.

Engpässe beim iPhone Duo

Im vergangenen Quartal konnte Apple mit seinem iPhone-Geschäft die Markterwartungen übertreffen. Der Smartphone-Umsatz des Konzerns wuchs im Jahresvergleich um 17,5 Prozent auf 57,56 Milliarden Dollar (51,4 Milliarden Euro). Analysten hatten im Schnitt mit rund einer Milliarde Dollar weniger gerechnet. Eine Prognose für das Weihnachtsgeschäft gab Apple nicht ab. Das iPhone ist das mit Abstand wichtigste Produkt des Konzerns.

Apple bringt im September traditionell neue iPhone-Modelle auf den Markt, die dann rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft verfügbar sind. Diesmal sind nur zwei teurere Modellreihen neu: das iPhone 18 Pro und das iPhone Duo, das erste aufklappbare Smartphone des Konzerns. Die günstigeren neuen Geräte sollen dagegen laut Medienberichten erst im kommenden Jahr folgen.

Beim iPhone Duo gibt es unterdessen weiterhin Engpässe. Beim Verkaufsstart im Oktober vor wenigen Wochen waren die Liefertermine für das mehr als 2.000 Euro teure Gerät schnell in den Januar gerutscht. Es sei schwer vorherzusagen, wie schnell man Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht bringen könne, sagte der für das operative Geschäft zuständige Top-Manager Sabih Khan.

Erste Analystenkonferenz als Chef für Ternus

Der bisherige Hardware-Boss John Ternus hatte mitten in dem Quartal den Chefposten vom langjährigen Konzernlenker Tim Cook übernommen. Er nutzte die erste Analystenkonferenz als Chef, um eine Vision für Apple zu formulieren. Der Konzern lasse sich davon leiten, dass Technologie die Welt besser machen müsse, sagte Ternus.

Apple wolle dies durch Produkte erreichen, die kompromisslose Standards bei Qualität, Leistung, Design und Langlebigkeit erfüllten. Das iPhone stehe in der KI-Ära weiter im Mittelpunkt des Apple-Geschäfts als eine Art persönliches digitales Drehkreuz. Mit anderen Worten: Apple setzt darauf, dass es das iPhone und andere Geräte des Konzerns sein werden, über die Menschen auf Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz zugreifen werden.

Schwächeres Wachstum bei Dienstleistungen

Insgesamt stieg der Apple-Quartalsumsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar. Unter dem Strich legte der Gewinn um ebenfalls zwölf Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar zu. Dazu trugen auch Rückzahlungen von US-Importzöllen bei, die dem Konzern zustehen, nachdem das Oberste Gericht der USA einige Massnahmen von Präsident Donald Trump gekippt hatte.

Bei Dienstleistungen und dem Geschäft in der Region China verfehlte Apple trotz Zuwächsen noch höhere Erwartungen der Analysten. Finanzchef Kevan Parekh verwies unter anderem darauf, dass Apple in mehreren Märkten die Abgabe gesenkt habe, die der Konzern bei Geschäften in seinem App Store nimmt.

Die Apple-Aktie notierte an der NASDAQ am Montag nachbörslich zunächst noch im Plus, drehte dann aber klar ins Minus. Im Handel am Dienstag geht es zeitweise um deutliche 2,75 Prozent abwärts auf 328,82 US-Dollar.

Julia Walter, Benedict Kurschat, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch mit Material von awp international

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