ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der voestalpine-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die voestalpine-Anteile bei 33.08 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.023 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 41.30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124.85 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 24.85 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von voestalpine belief sich zuletzt auf 7.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch