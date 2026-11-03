SMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag Abschläge verbuchen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der0,4 Prozent auf 14'751 Zähler.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag voraussichtlich steil abwärts.

Eine Stunde vor Handelsstart fällt der DAX um 1,2 Prozent auf 25'680 Punkte.

Das US-Militär hat Medienberichten zufolge erneut Ziele im Iran angegriffen. Der Angriff richtete sich gegen die Insel Gheschm in der Strasse von Hormus, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Beamte berichtete. "Die Lage im Iran eskaliert erneut", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Kommentar am Morgen. "Die USA und der Iran greifen sich gegenseitig an." Noch sei relativ wenig bekannt, aber an den Börsen sei bereits das klassische Muster eines steigenden Ölpreises und fallender Aktienkurse zu sehen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneins.

Der Dow Jones stieg bereits zum Handelsstart und baute seine Gewinne weiter aus. Letztlich ging er mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 51'987,05 Punkten aus dem Handel.

Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenso stärker, sackte dann aber bis in die Verlustzone ab. Hier stand zum Börsenschluss ein Minus von 1,07 Prozent auf 25'164,32 Punkte an der Kurstafel.

Die am Montag zunächst deutlich erholte US-Technologiebörse NASDAQ hat im Handelsverlauf merklich an Schwung verloren. Vor dem Wochenende war er mit negativen Geschäftsaussagen des Internetriesen Amazon und des Halbleiterherstellers Intel um rund dreieinhalb Prozent eingebrochen. Angesichts nachbörslich anstehender Apple-Zahlen und der Zwischenwahlen für das US-Parlament am Dienstag fand die Kaufbereitschaft trotz des Ölpreis-Rutsches damit schnell wieder Grenzen. Zudem berichtete das KI-Unternehmen Anthropic vor seinem Börsengang, seit Jahresbeginn einen Verlust von 104 Milliarden US-Dollar gemacht zu haben.

"Die Anleger scheinen bereit, nach den jüngsten Rückschlägen wieder selektiv Risiken einzugehen", kommentierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets die Entwicklung an den US-Börsen. "Ob daraus eine breitere Erholung entsteht, hängt allerdings massgeblich von den nächsten Unternehmenszahlen ab. Nach den jüngsten Enttäuschungen bei mehreren US-Technologiekonzernen dürfte insbesondere der Ausblick (von Apple) auf das wichtige Jahresendgeschäft genau unter die Lupe genommen werden."

ASIEN

Asiens Börsen finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

In Japan pausiert das Geschäft an den Finanzmärkten wegen eines Feiertags. Zuletzt schloss der Nikkei 225 am Montag mit einem Verlust von 0,33 Prozent bei 63'081,86 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (06:57 Uhr) um 1,37 Prozent auf 3'588,34 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zieht hingegen um 0,26 Prozent auf 23'455,20 Einheiten an.

Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich nach einer schwachen Vorgabe der Wall Street auch am Dienstag uneinheitlich. Hauptthemen sind die Quartalszahlen, vor allem aber der Ausblick von Apple und die Zwischenwahlen in den USA. Letztere könnten das Machtgefüge im Kongress verändern und Präsident Trump das Regieren schwerer machen.

Der iPhone-Hersteller hat für das wichtige Weihnachtsquartal niedrigere Bruttomargen prognostiziert angesichts steigender Kosten für Speicherchips. Der Ausblick verstärke die Bedenken hinsichtlich der Kosten und Rentabilität von Technologieinvestitionen, unter anderem in Künstliche Intelligenz.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires