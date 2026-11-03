Zuversicht in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss 0.68 Prozent auf 28’180.26 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.342 Prozent auf 28’085.50 Punkte an der Kurstafel, nach 27’989.82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 28’085.50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 28’307.90 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 30’807.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28’776.80 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Stand von 25’972.94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.80 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 7.28 Prozent auf 245.51 USD), Nebius (+ 7.25 Prozent auf 151.64 USD), CoreWeave (+ 7.16 Prozent auf 53.74 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.78 Prozent auf 1’328.30 USD) und Sandisk (+ 4.78 Prozent auf 1’126.52 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Thomson Reuters (-9.87 Prozent auf 110.18 USD), Shopify A (-8.74 Prozent auf 142.57 USD), Keurig Dr Pepper (-5.65 Prozent auf 34.74 USD), Vertex Pharmaceuticals (-4.05 Prozent auf 530.76 USD) und Diamondback Energy (-3.70 Prozent auf 192.34 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 30’400’734 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.491 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.75 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch