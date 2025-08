Commerzbank-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von einer starken Geschäftsentwicklung der Bank. Das nach oben geschraubte Gewinnziel für 2025 entspreche im Grossen und Ganzen der Konsenserwartung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Commerzbank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:22 Uhr 0.8 Prozent. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 14.72 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 682’910 Stück. Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 106.6 Prozent zu Buche. Commerzbank dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 06:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 07:05 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.