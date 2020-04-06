|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Commerzbank Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Commerzbank nach einer Kursverdreifachung binnen 12 Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 35 Euro angehoben. Benjamin Goy begründete die Abstufung in einer am Montag vorliegenden Studie mit der deutlich gestiegenen Bewertung des Finanzinstituts, auch wenn er betonte, die Aktienstory weiter zu mögen. Er erwähnte dabei die steigende Profitabilität, Kapitalrückflüsse und die anstehenden Vorteile durch die deutschen Staatsausgaben./tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.99%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
15.08.25
|EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
15.08.25
|LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
15.08.25
|XETRA-Handel: DAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Commerzbank
|08:33
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|27.11.23
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|08:33
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|3.43
|-50.46%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:33
|
Warburg Research
Deutsche Euroshop Hold
|08:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight
|08:49
|
Warburg Research
TAG Immobilien Buy
|08:45
|
Jefferies & Company Inc.
Salesforce Buy
|08:40
|
Jefferies & Company Inc.
Michelin Buy
|08:33
|
Deutsche Bank AG
Commerzbank Hold
|08:19
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
TAG Immobilien Buy