Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’886 0.1%  SPI 16’595 0.2%  Dow 44’454 1.1%  DAX 24’025 -0.2%  Euro 0.9427 -0.1%  EStoxx50 5’336 0.1%  Gold 3’349 0.1%  Bitcoin 96’352 -0.1%  Dollar 0.8075 -0.6%  Öl 66.2 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405
Top News
So lohnend wäre eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr gewesen
Wie viel Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Ausblick: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Microsoft und Meta sorgen für Spekulationen - steht hier bald ein Aktiensplit bevor?
Ausblick: E.ON legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Umsätze in Gefahr? 12.08.2025 20:01:00

China rät wohl von H20-Chips ab - NVIDIA-Aktie höher

China rät wohl von H20-Chips ab - NVIDIA-Aktie höher

Medienberichte deuten darauf hin, dass die Anweisung vor allem für staatliche oder sicherheitsrelevante Zwecke gilt und die Position von NVIDIA in China erschwert.

NVIDIA
147.11 CHF -1.12%
Kaufen Verkaufen
• Chinesische Behörden haben lokalen Unternehmen angeblich geraten, auf den Einsatz von NVIDIAs H20-Chips zu verzichten
• Anweisung betrifft insbesondere regierungsnahe Vorhaben und erschwert die Rückgewinnung von Umsätzen
• Schritt könnte darauf abzielen, heimische Technologien zu fördern

Laut Berichten von Bloomberg News und Reuters haben chinesische Behörden lokale Unternehmen dazu angehalten, den Einsatz von NVIDIA H20-Prozessoren zu vermeiden, insbesondere für regierungsnahe Vorhaben. Dieser Schritt könnte die Bemühungen des US-Chipherstellers beeinträchtigen, seine Umsätze in China wieder anzukurbeln.

Medienberichte über chinesische Anweisung

In den vergangenen Wochen haben chinesische Behörden laut Insidern, die von Bloomberg News und Reuters zitiert wurden, eine Reihe von Unternehmen schriftlich dazu aufgefordert, auf die weniger leistungsfähigen H20-Chips von NVIDIA zu verzichten. Die Anweisung betrifft demnach vor allem staatliche Unternehmen sowie private Firmen, die an sicherheitsrelevanten oder regierungsnahen Projekten arbeiten. Diese Entwicklung erschwert die Strategie von NVIDIA, die nach der kürzlich erfolgten Aufhebung eines US-Verkaufsverbots für den H20 darauf abzielte, in China wieder Umsatz zu generieren.

Reaktionen von Unternehmen und US-Regierung

NVIDIA stellte in einer Stellungnahme gegenüber Reuters klar, dass der H20-Chip "kein militärisches Produkt oder für die Regierungsinfrastruktur" sei. Das Unternehmen betonte zudem, dass China über eine ausreichende Versorgung mit heimischen Chips für Regierungsoperationen verfüge. Die Anweisung der chinesischen Behörden folgt auf ein Abkommen zwischen der Trump-Administration und NVIDIA sowie AMD, das der US-Regierung einen 15-prozentigen Anteil am Umsatz bestimmter fortschrittlicher Chips in China zusichert. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit ins Spiel gebracht, auch eine herunterskalierte Version des Blackwell-Chips für den chinesischen Markt zuzulassen.

Auswirkungen auf den Markt und Wettbewerb

Einem Bericht der Financial Times, der von Reuters zitiert wurde, zufolge übt das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie Druck auf Tech-Firmen wie Alibaba und ByteDance aus, ihre Bestellungen von H20-Chips zu hinterfragen und stattdessen inländische Alternativen zu nutzen. Infolgedessen sollen einige Unternehmen ihre Bestellungen bereits reduziert haben. China fördert aktiv die Nutzung heimischer Technologien, darunter auch KI-Chips des Konkurrenten Huawei. Die Aktien des chinesischen Chipherstellers SMIC stiegen am Dienstag im Hongkonger Handel um 5,03 Prozent auf 51,15 HKD, was die Erwartung einer steigenden Nachfrage nach lokal produzierten Chips widerspiegelt. Den Berichten von Bloomberg zufolge sind auch die KI-Beschleuniger von AMD von den Anweisungen betroffen, wobei unklar ist, ob der MI308-Chip explizit genannt wurde.

Im NASDAQ-Handel gewinnt die Aktie zeitweise 0,43 Prozent auf 182,84 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Chancen und Gefahren: Wohin sich die NVIDIA-Aktie in Zukunft entwickeln könnte
USA kassieren 15 Prozent bei Chip-Verkäufen von NVIDIA und AMD nach China - Aktien uneins
BigBear.ai auf dem Weg aus dem Schatten der Branchengrössen rund um NVIDIA & Co.?

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com,michelmond / Shutterstock.com,Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?