NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Noch sei der chinesische Halbleiterkonzern Hygon der einzige Anbieter, der vom Trend zu lokaler Produktion auf dem chinesischen Markt für x86-Server-Prozessoren verlässlich profitiere, schrieb Analyst Qingyuan Lin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dessen Produkte seien im Vergleich zu denen der Marktführer Intel und AMD nur einige Jahre zurück und damit weniger, als Investoren womöglich meinten. Der Experte sieht zudem Raum für andere lokale chinesische Anbieter, um zu Hygon aufzuholen./tav/mis;