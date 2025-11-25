Optimismus in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittag zu

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.41 Prozent fester bei 6’732.94 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 53.249 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.048 Prozent leichter bei 6’701.91 Punkten in den Handel, nach 6’705.12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’734.36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’659.98 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 6’791.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der S&P 500 noch bei 6’439.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’987.37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 14.73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Gap (+ 9.05 Prozent auf 26.99 USD), Bath Body Works (+ 8.64 Prozent auf 16.91 USD), CarMax (+ 7.04 Prozent auf 38.14 USD), Keysight Technologies (+ 6.96 Prozent auf 190.03 USD) und VF (+ 6.44 Prozent auf 17.43 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-7.35 Prozent auf 199.24 USD), Coinbase (-4.66 Prozent auf 244.05 USD), NVIDIA (-4.06 Prozent auf 175.13 USD), AppLovin (-3.79 Prozent auf 538.59 USD) und Super Micro Computer (-3.51 Prozent auf 32.15 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 38’473’596 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.773 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 1’200.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch