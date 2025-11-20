NASDAQ-Handel NASDAQ 100 letztendlich mit Abgaben

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 2.38 Prozent tiefer bei 24’054.38 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1.99 Prozent auf 25’131.49 Punkte an der Kurstafel, nach 24’640.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’222.95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24’021.44 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.36 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25’141.02 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’249.57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20’667.10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 14.68 Prozent zu Buche. 26’182.10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16’542.20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 4.87 Prozent auf 737.00 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1.19 Prozent auf 27.21 USD), Paccar (+ 1.15 Prozent auf 97.60 USD), O Reilly Automotive (+ 0.31 Prozent auf 99.01 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 0.31 Prozent auf 422.32 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Micron Technology (-10.87 Prozent auf 201.37 USD), Datadog A (-9.49 Prozent auf 159.57 USD), MercadoLibre (-8.54 Prozent auf 1’899.75 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7.84 Prozent auf 206.02 USD) und Palo Alto Networks (-7.42 Prozent auf 185.07 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 83’287’086 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

