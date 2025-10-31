Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Im Oktober 2025 haben 4 Experten die Carl Zeiss Meditec-Aktie analysiert.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 43,15 EUR, was einem Abschlag von 0,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie von 43,90 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 35,10 EUR -20,05 28.10.2025 Deutsche Bank AG 46,00 EUR 4,78 24.10.2025 Bernstein Research 56,40 EUR 28,47 20.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 35,10 EUR -20,05 17.10.2025

Redaktion finanzen.ch