Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Buy, hold, sell?
|
31.10.2025 18:00:38
Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Was Carl Zeiss Meditec-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Carl Zeiss Meditec
40.80 CHF 0.29%
Im Oktober 2025 haben 4 Experten die Carl Zeiss Meditec-Aktie analysiert.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 43,15 EUR, was einem Abschlag von 0,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie von 43,90 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|35,10 EUR
|-20,05
|28.10.2025
|Deutsche Bank AG
|46,00 EUR
|4,78
|24.10.2025
|Bernstein Research
|56,40 EUR
|28,47
|20.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|35,10 EUR
|-20,05
|17.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Carl Zeiss Meditec
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
12:27