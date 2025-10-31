Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Buy, hold, sell? 31.10.2025 18:00:38

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Was Carl Zeiss Meditec-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Im Oktober 2025 haben 4 Experten die Carl Zeiss Meditec-Aktie analysiert.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 43,15 EUR, was einem Abschlag von 0,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie von 43,90 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.35,10 EUR-20,0528.10.2025
Deutsche Bank AG46,00 EUR4,7824.10.2025
Bernstein Research56,40 EUR28,4720.10.2025
JP Morgan Chase & Co.35,10 EUR-20,0517.10.2025

