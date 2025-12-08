Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

40.22
CHF
-0.32
CHF
-0.79 %
13:19:48
SWX
10.12.2025 11:11:44

Carl Zeiss Meditec Neutral

Carl Zeiss Meditec
40.50 CHF -0.93%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Die Suche nach einem neuen Chef laufe, aber werde Zeit brauchen, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
43.44 € 		Abst. Kursziel*:
22.01%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
43.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.40%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse