Carl Zeiss Meditec Aktie
40.22CHF
-0.32CHF
-0.79 %
13:19:48
SWX
10.12.2025 11:11:44
Carl Zeiss Meditec Neutral
Carl Zeiss Meditec
40.50 CHF -0.93%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Die Suche nach einem neuen Chef laufe, aber werde Zeit brauchen, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
43.44 €
|
Abst. Kursziel*:
22.01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.40%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
