Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
40.22CHF
-0.32CHF
-0.79 %
13:19:48
SWX
10.12.2025 11:26:26
Carl Zeiss Meditec Hold
Carl Zeiss Meditec
40.50 CHF -0.93%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec anlässlich der Trennung von Vorstandschef Maximilian Foerst mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Rücktritt komme überraschend, da Foerst seine Tätigkeit als CEO erst im Juni dieses Jahres aufgenommen habe, schrieb Falko Friedrichs in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43.34 €
|
Abst. Kursziel*:
6.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.24%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
