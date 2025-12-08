Carl Zeiss Meditec 40.50 CHF -0.93% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec anlässlich der Trennung von Vorstandschef Maximilian Foerst mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Rücktritt komme überraschend, da Foerst seine Tätigkeit als CEO erst im Juni dieses Jahres aufgenommen habe, schrieb Falko Friedrichs in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.