Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

43.06
CHF
3.34
CHF
8.41 %
10:41:37
SWX
11.12.2025 10:06:04

Carl Zeiss Meditec Outperform

Carl Zeiss Meditec
42.76 CHF 6.97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahreszahlen 2024/25 mit einem Kursziel von 56,40 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig lobte am Donnerstag die soliden, über dem Marktkonsens liegenden Umsätze im vierten Quartal. Auch das operative Ergebnis sei etwas besser als erwartet gewesen./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Outperform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
56.40 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
45.74 € 		Abst. Kursziel*:
23.31%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
46.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.71%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

10.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
09.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
08.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
08.12.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
