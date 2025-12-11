Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
43.06CHF
3.34CHF
8.41 %
10:41:37
SWX
11.12.2025 10:06:04
Carl Zeiss Meditec Outperform
Carl Zeiss Meditec
42.76 CHF 6.97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahreszahlen 2024/25 mit einem Kursziel von 56,40 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig lobte am Donnerstag die soliden, über dem Marktkonsens liegenden Umsätze im vierten Quartal. Auch das operative Ergebnis sei etwas besser als erwartet gewesen./rob/ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
