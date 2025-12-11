Carl Zeiss Meditec 42.76 CHF 6.97% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahreszahlen 2024/25 mit einem Kursziel von 56,40 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig lobte am Donnerstag die soliden, über dem Marktkonsens liegenden Umsätze im vierten Quartal. Auch das operative Ergebnis sei etwas besser als erwartet gewesen./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC



