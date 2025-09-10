Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
10.09.2025 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochabend im Bullenmodus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Broadcom. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 8,2 Prozent auf 364,39 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 8,2 Prozent auf 364,39 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'525 Punkten notiert. In der Spitze legte die Broadcom-Aktie bis auf 372,97 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 351,52 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 9'273'938 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 372,97 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,35 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (138,11 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 62,10 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 USD. Broadcom liess sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 15.95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.07 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 11.12.2025 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,74 USD je Broadcom-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Broadcom
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
