Entscheidung steht noch aus 11.09.2025 12:02:40

Lufthansa-Aktie grün: Lufthansa will Beteiligung an ITA 2026 massiv ausbauen

Lufthansa-Aktie grün: Lufthansa will Beteiligung an ITA 2026 massiv ausbauen

Die Deutsche Lufthansa führt einem Zeitungsbericht zufolge Gespräche mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium, um ihren Anteil an der Fluggesellschaft ITA Airways im kommenden Jahr zu erhöhen.

Deutsche Lufthansa
7.35 EUR 0.68%
Kaufen Verkaufen
Der Konzern, der seit Anfang des Jahres einen Anteil von 41 Prozent an der italienischen Airline hält, würde 325 Millionen Euro für weitere 49 Prozent der Anteile zahlen, zuzüglich einer erfolgsabhängigen Summe von 100 Millionen Euro, berichtet die Zeitung Corriere della Sera unter Berufung auf informierte Personen. Der Anteil würde demnach anschliessend bei 90 Prozent liegen. Eine endgültige Entscheidung darüber werde im April oder Mai erwartet.

Die Deutsche Lufthansa und das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium lehnten eine Stellungnahme gegenüber der italienischen Tageszeitung ab. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte jedoch kürzlich am Rande einer Veranstaltung in Frankfurt gegenüber der Zeitung, dass sich ITA Airways besser als erwartet entwickele und er mit der bisherigen Investition zufrieden sei. Der Airline-Konzern kann seine Beteiligung auf 100 Prozent aufstocken, die letzte Call-Option läuft bis 2032.

Im XETRA-Handel legen die Papiere der Lufthansa am Donnerstag zeitweise um 1,10 Prozent zu auf 7,51 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Kvini / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com,Jorg Hackemann / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

