11.09.2025 12:02:40
Lufthansa-Aktie grün: Lufthansa will Beteiligung an ITA 2026 massiv ausbauen
Die Deutsche Lufthansa führt einem Zeitungsbericht zufolge Gespräche mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium, um ihren Anteil an der Fluggesellschaft ITA Airways im kommenden Jahr zu erhöhen.
Die Deutsche Lufthansa und das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium lehnten eine Stellungnahme gegenüber der italienischen Tageszeitung ab. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte jedoch kürzlich am Rande einer Veranstaltung in Frankfurt gegenüber der Zeitung, dass sich ITA Airways besser als erwartet entwickele und er mit der bisherigen Investition zufrieden sei. Der Airline-Konzern kann seine Beteiligung auf 100 Prozent aufstocken, die letzte Call-Option läuft bis 2032.
Im XETRA-Handel legen die Papiere der Lufthansa am Donnerstag zeitweise um 1,10 Prozent zu auf 7,51 Euro.
DOW JONES
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor US-Inflationsdaten: SMI etwas höher -- DAX pendelt um die Nulllinie -- Schlussendlich Gewinne in Asien - Börse in Japan mit Allzeithoch
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich seitwärts. An den größten Börsen in Asien dominierten die Käufer.
