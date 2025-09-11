Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
11.09.2025 16:24:40
Fraport-Aktie höher: Frankfurter Flughafen mit Aufwärtstrend - mehr Passagiere im August
Der Frankfurter Flughafen hat im August wegen des Reiseaufkommens in den Sommerferien einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen verzeichnet.
Das Cargo-Volumen stieg im vergangenen Monat um 1,0 Prozent auf 174.388 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag bei 42.946 Starts und Landungen. Das entsprach einem Zuwachs von 6,4 Prozent. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,6 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das ein Plus von 2,9 Prozent.
Die internationalen Beteiligungsflughäfen erzielten allesamt Zuwächse. So verzeichneten die 14 griechischen Fraport-Flughäfen insgesamt 6,8 Millionen Fluggäste, das entsprach einem Plus von 4,0 Prozent. Die Passagierzahlen am türkischen Flughafen Antalya stiegen um 3,2 Prozent auf rund 6,0 Millionen. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre begrüssten mit 1,2 Millionen Passagiere fast doppelt so viele wie im Vorjahr, dies war jedoch den massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre im Vorjahresmonat geschuldet. Der dortige Flughafen musste in der Folge für mehrere Monate geschlossen werden.
Via XETRA gewinnen Fraport-Aktien am Donnerstag zwischenzeitlich 2,34 Prozent auf 74,45 Euro.
DOW JONES
