Atlassian Aktie

NASDAQ 100-Performance im Blick 10.09.2025 22:33:42

NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen

NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen

NASDAQ 100-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Atlassian
141.29 CHF -6.28%
Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 23’849.27 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.384 Prozent höher bei 23’931.32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23’839.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 23’958.54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23’760.09 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.377 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’611.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21’941.92 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 10.09.2024, einen Stand von 18’829.14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13.70 Prozent nach oben. Bei 23’969.27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Broadcom (+ 9.77 Prozent auf 369.57 USD), Arm (+ 9.47 Prozent auf 154.14 USD), Constellation Energy (+ 6.38 Prozent auf 320.00 USD), NVIDIA (+ 3.85 Prozent auf 177.33 USD) und Micron Technology (+ 3.52 Prozent auf 140.00 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Synopsys (-35.84 Prozent auf 387.78 USD), Cadence Design Systems (-6.42 Prozent auf 338.53 USD), Atlassian (-4.41 Prozent auf 174.32 USD), Intuitive Surgical (-3.76 Prozent auf 449.98 USD) und Amazon (-3.32 Prozent auf 230.33 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 54’216’061 Aktien gehandelt. Mit 3.498 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

