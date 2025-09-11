Iberdrola Aktie 3042657 / US4507371015
11.09.2025 16:23:44
Milliarden-Investition: Iberdrola erhöht Anteil an Neoenergia - Aktie etwas schwächer
Iberdrola übernimmt die Beteiligung des brasilianischen Pensionsfonds Previ an Neoenergia für rund 1,88 Milliarden Euro, um damit seine Kontrolle über seine brasilianische Tochtergesellschaft zu verstärken.
Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet.
Iberdrola-Aktien tendieren in Madrid am Donnerstag zeitweise um 0,48 Prozent tiefer auf 15,655 Euro.
DOW JONES
01.08.25
|Iberdrola-Aktie leichter: Iberdrola schliesst Deal für Mexiko-Sparte ab (Dow Jones)
|
23.07.25
|Iberdrola-Aktie ausgesetzt: Kapitalmassnahme bei Iberdrola (Dow Jones)
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid: SMI etwas höher -- DAX mit leichtem Plus -- Wall Street fester -- Schlussendlich Gewinne in Asien - Börse in Japan mit Allzeithoch
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. An der Wall Street geht es am Donnerstag aufwärts. An den größten Börsen in Asien dominierten die Käufer.
