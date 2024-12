ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom von 200 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. An den Zahlen und dem Ausblick des Chipkonzerns gebe es nichts auszusetzen, schrieb Analyst Timothy Arcuri in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Ergebnis sei aber womöglich besser als von vielen gedacht, denn im Vorfeld hätten wohl viele Anleger ihre Bedenken gehabt. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) treibe an./tih/ag;