Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Kooperation
|
11.09.2025 16:25:41
Mercedes-Benz-Aktie gibt nach: Daimler Buses steigert Output am Standort Türkei
Daimler Buses erweitert die Produktionskapazitäten in der Türkei mit einer Kooperation.
Daimler TruckDer türkische Bushersteller Otokar wird ab September 2026 den konventionell angetriebenen Stadtbus Mercedes-Benz Conecto in seinem Werk in Sakarya bauen, wie der deutsche Konzern mitteilte. Grund für die Auftragsfertigung sei die starke Nachfrage nach Bussen der Marken Mercedes-Benz und Setra. Bisher baut Daimler Buses den Mercedes-Benz Conecto nur im eigenen türkischen Werk in Hosdere im Nordosten des Landes. Die Erhöhung der Produktionskapazitäten solle positiv zur Profitabilität beitragen.
34.48 CHF -2.41%
Finanzielle Details oder geplante Produktionsvolumen nannten die Unternehmen nicht.
Am Donnerstag fallen die Papiere von Mercedes-Benz via XETRA zeitweise um 0,17 Prozent zurück auf 51,80 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com,Radu Bercan / Shutterstock.com,noomHH / Shutterstock.com,olgaru79 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
01.08.25
|Daimler Truck-Aktie tiefrot: Gewinnmarge wird wohl niedriger ausfallen - 5'000 Jobs in Deutschland weg (Dow Jones)
|
01.08.25
|Daimler-Truck-Chefin bekräftigt: 5.000 Jobs dürften in Deutschland wegfallen (Dow Jones)
|
24.07.25
|Daimler Truck-Aktie stabil: Betriebsrat warnt vor Aufweichen der Sparvereinbarungen (Dow Jones)
|
21.07.25
|Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Daimler Buses mit neuem Auftrag aus Ulm - Rückruf von Vans (finanzen.ch)
|
08.07.25
|Daimler Truck-Aktie steigt: Daimler Truck kündigt Aktienrückkaufprogramm an und will Jobs abbauen (Dow Jones)
|
08.07.25
|Daimler Truck will Rendite bis 2030 auf 12 Prozent steigern (Dow Jones)
|
07.07.25
|Daimler Truck verzeichnet Absatzminus wegen schwacher Nachfrage in Nordamerika - Aktie aber freundlich (Dow Jones)
|
17.06.25
|Kooperation bei Lkw-Plattform: Daimler Truck und Volvo bündeln Kräfte - Aktien niedriger (Dow Jones)