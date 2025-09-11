Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.09.2025 16:25:41

Mercedes-Benz-Aktie gibt nach: Daimler Buses steigert Output am Standort Türkei

Mercedes-Benz-Aktie gibt nach: Daimler Buses steigert Output am Standort Türkei

Daimler Buses erweitert die Produktionskapazitäten in der Türkei mit einer Kooperation.

Daimler Truck
34.48 CHF -2.41%
Kaufen Verkaufen
Der türkische Bushersteller Otokar wird ab September 2026 den konventionell angetriebenen Stadtbus Mercedes-Benz Conecto in seinem Werk in Sakarya bauen, wie der deutsche Konzern mitteilte. Grund für die Auftragsfertigung sei die starke Nachfrage nach Bussen der Marken Mercedes-Benz und Setra. Bisher baut Daimler Buses den Mercedes-Benz Conecto nur im eigenen türkischen Werk in Hosdere im Nordosten des Landes. Die Erhöhung der Produktionskapazitäten solle positiv zur Profitabilität beitragen.

Finanzielle Details oder geplante Produktionsvolumen nannten die Unternehmen nicht.

Am Donnerstag fallen die Papiere von Mercedes-Benz via XETRA zeitweise um 0,17 Prozent zurück auf 51,80 Euro.

DOW JONES

