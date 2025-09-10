S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.30 Prozent auf 6’532.04 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 50.698 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.565 Prozent höher bei 6’549.43 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’512.61 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’516.34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’555.97 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0.522 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 6’389.45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, stand der S&P 500 bei 6’038.81 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 10.09.2024, einen Wert von 5’495.52 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 11.31 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6’555.97 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Oracle (+ 35.95 Prozent auf 328.33 USD), Broadcom (+ 9.77 Prozent auf 369.57 USD), Lumen Technologies (+ 9.06 Prozent auf 6.14 USD), APA (+ 7.53 Prozent auf 23.29 USD) und Digital Realty Trust (+ 6.04 Prozent auf 173.89 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Synopsys (-35.84 Prozent auf 387.78 USD), The Trade Desk A (-11.95 Prozent auf 46.14 USD), Cadence Design Systems (-6.42 Prozent auf 338.53 USD), Bio-Techne (-5.98 Prozent auf 50.96 USD) und Gartner (-5.56 Prozent auf 232.59 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 54’216’061 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.498 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent, die höchste im Index.

