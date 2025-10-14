BP Aktie 987952 / US0556221044
14.10.2025 09:37:40
BP-Aktie aber schwach: Raffineriemargen steigen voraussichtlich - Produktion nimmt zu
BP hat im dritten Quartal dank einer höheren Gasproduktion voraussichtlich mehr gefördert als ursprünglich erwartet.
Die Ergebnisse für das dritte Quartal wird BP am 4. November veröffentlichen.
BP-Aktien fallen am Dienstag in London zeitweise um 1,56 Prozent auf 4,154 GBP.
DOW JONES
Nachrichten zu BP plc (Spons. ADRS)
13.10.25
|BP verkauft Anteile an Nordsee-Gasfeld - Aktie zeigt positive Reaktion (Dow Jones)
10.10.25
|BP-Aktie schwächelt dennoch, Venture Global-Aktie tiefrot: Sieg in Schiedsverfahren gegen Venture Global (Dow Jones)
02.10.25
|Neuer BP-Chef treibt Transformationsstrategie des Konzerns voran - Aktie verliert (Dow Jones)
29.09.25
|BP trifft Investitionsentscheidung - Aktie leicht im Minus (Dow Jones)
24.09.25
|BP-Aktie schwächer: BP-Tochter plant womöglich Veräusserung von spanischem Solarprojekt (Dow Jones)
05.08.25
|BP-Gewinnrückgang fällt moderater aus als erwartet - Aktie steigt (AWP)
05.08.25
|BP-Gewinn sinkt nicht so stark wie befürchtet - Aktie legt zu (AWP)
04.08.25
|Öl- und Gasreserven vor Brasilien entdeckt: Grosser Erfolg für BP - Aktie höher (Dow Jones)
Analysen zu BP plc (Spons. ADRS)
