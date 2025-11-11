Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanz steht ins Haus 11.11.2025 18:58:00

Ausblick: EON SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: EON SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Demnächst wird E.ON SE die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

E.ON SE veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass EON SE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,153 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 EUR je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 18,28 Milliarden EUR - das würde einem Zuwachs von 9,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 16,76 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 EUR im Vergleich zu 1,73 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 86,94 Milliarden EUR, gegenüber 80,12 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

