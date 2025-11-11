Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanz voraus 11.11.2025 23:46:00

Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Brenntag SE legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Brenntag SE lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Brenntag SE die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,815 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,61 Prozent verringert. Damals waren 0,820 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brenntag SE in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,79 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,07 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,49 EUR im Vergleich zu 3,71 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 15,62 Milliarden EUR, gegenüber 16,24 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Bildquelle: Brenntag