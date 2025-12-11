Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

24.79
CHF
-0.16
CHF
-0.64 %
12:16:20
SWX
11.12.2025 10:51:34

Deutsche Telekom Outperform

Deutsche Telekom
24.94 CHF -0.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Veranstaltung habe die Gelegenheit geboten, die Wettbewerbsdynamik auf dem US-Markt zu untersuchen, die Strategie von T-Mobile unter dem neuen Chef zu überprüfen, die Trends in Deutschland zu bewerten, die Kapitalallokationsstrategie des Managements zu diskutieren und die Aussichten für das Gesamtgeschäft zu beurteilen, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die USA blieben ein attraktiver Markt./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 23:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

