NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Veranstaltung habe die Gelegenheit geboten, die Wettbewerbsdynamik auf dem US-Markt zu untersuchen, die Strategie von T-Mobile unter dem neuen Chef zu überprüfen, die Trends in Deutschland zu bewerten, die Kapitalallokationsstrategie des Managements zu diskutieren und die Aussichten für das Gesamtgeschäft zu beurteilen, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die USA blieben ein attraktiver Markt./rob/edh;