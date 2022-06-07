Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

19.65
CHF
0.15
CHF
0.75 %
07.06.2022
SWX
Deutsche Telekom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 43,50 auf 39,00 Euro gesenkt und die Aktie von der "Analyst Focus List" gestrichen, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem Rekordjahr 2024 und dem mäßigeren laufenden Jahr dürfte 2026 die seit langem erwartete Branchenkonsolidierung stattfinden, schrieb Akhil Dattani in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Schwäche der Branchenriesen Deutsche Telekom und Telefonica habe die deutlichen Kursgewinne vieler Werte aufgrund von Konsolidierungsfantasie überschattet. Das Umsatzwachstum dürfte mäßig bleiben, die Ergebnisentwicklung aber von Kostensenkungen und Kapitaldisziplin profitieren. Noch wichtiger sei die anhaltende Konsolidierungsfantasie bei immer noch zu niedrigen Bewertungen. Dattanis Favoriten für 2026 sind Orange, Bouygues, SES, BT, Tele2, Telia, Sinch und Deutsche Telekom (alle "Overweight"). Negativ sieht er indes Sunrise, Swisscom, Nos und Vodafone (alle "Underweight")./gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27.49 € 		Abst. Kursziel*:
41.87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.77%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:35 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
