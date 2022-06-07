Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 43,50 auf 39,00 Euro gesenkt und die Aktie von der "Analyst Focus List" gestrichen, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem Rekordjahr 2024 und dem mäßigeren laufenden Jahr dürfte 2026 die seit langem erwartete Branchenkonsolidierung stattfinden, schrieb Akhil Dattani in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Schwäche der Branchenriesen Deutsche Telekom und Telefonica habe die deutlichen Kursgewinne vieler Werte aufgrund von Konsolidierungsfantasie überschattet. Das Umsatzwachstum dürfte mäßig bleiben, die Ergebnisentwicklung aber von Kostensenkungen und Kapitaldisziplin profitieren. Noch wichtiger sei die anhaltende Konsolidierungsfantasie bei immer noch zu niedrigen Bewertungen. Dattanis Favoriten für 2026 sind Orange, Bouygues, SES, BT, Tele2, Telia, Sinch und Deutsche Telekom (alle "Overweight"). Negativ sieht er indes Sunrise, Swisscom, Nos und Vodafone (alle "Underweight")./gl/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
