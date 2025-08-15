Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.27 Prozent aufwärts auf 5’449.30 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4.501 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0.121 Prozent höher bei 5’441.26 Punkten, nach 5’434.70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5’465.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’441.26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.66 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 15.07.2025, den Stand von 5’354.17 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’412.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’807.77 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 10.81 Prozent zu Buche. Bei 5’568.19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 1.96 Prozent auf 90.58 EUR), BASF (+ 1.74 Prozent auf 46.67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.73 Prozent auf 54.04 EUR), Stellantis (+ 1.61 Prozent auf 8.46 EUR) und Bayer (+ 1.52 Prozent auf 27.04 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2.99 Prozent auf 1’592.00 EUR), adidas (-0.30 Prozent auf 167.35 EUR), Enel (-0.11 Prozent auf 8.00 EUR), SAP SE (+ 0.02 Prozent auf 239.70 EUR) und Airbus SE (+ 0.04 Prozent auf 183.80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’340’452 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 279.096 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.71 erwartet. Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch