BASF 40.00 CHF -3.67% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF nach den Zahlen des zweiten Quartals von 54 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie etwas ihre Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) aufgrund der schlechter als erwarteten Chemie-Aktivitäten und Anlaufkosten in China. Letztere würden nun stärker auf das zweite Halbjahr gewichtet als in ihrem vorherigen Modell./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 17:27 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.