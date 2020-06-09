NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chetan Udeshi sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach wie vor wenig Gründe, in die Aktie des Chemieunternehmens zu investieren. Kurzfristig bleibe die Nachfrage schwach und die Preise und Margen blieben aufgrund eines akuten Überangebots der Industrie bei den meisten Rohstoffen unter Druck. Zudem zähle BASF mit Blick auf die Dividendendeckung zu den "am wenigsten attraktiven Unternehmen" innerhalb der Branche./rob/ck/jha/;