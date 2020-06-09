|Kurse + Charts + Realtime
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chetan Udeshi sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach wie vor wenig Gründe, in die Aktie des Chemieunternehmens zu investieren. Kurzfristig bleibe die Nachfrage schwach und die Preise und Margen blieben aufgrund eines akuten Überangebots der Industrie bei den meisten Rohstoffen unter Druck. Zudem zähle BASF mit Blick auf die Dividendendeckung zu den "am wenigsten attraktiven Unternehmen" innerhalb der Branche./rob/ck/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
43.89 €
Abst. Kursziel*:
-8.86%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
44.92 €
Abst. Kursziel aktuell:
-10.95%
Analyst Name::
Chetan Udeshi
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
09:29
|BASF Aktie News: BASF legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
06.08.25
|BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
06.08.25
|BASF-Aktie mit Kursplus trotz trüber Aussichten (finanzen.ch)
06.08.25
|BASF-Analyse: Bernstein Research stuft BASF-Aktie mit Outperform ein (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|10:02
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|62.32
|41.62%
