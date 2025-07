NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach detaillierten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die finalen Kennziffern hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Sparte Agricultural Solutions habe jedoch deutlich besser als erwartet abgeschnitten./rob/edh/nas;