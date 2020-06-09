BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
62.32CHF
18.32CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
23.09.2025 08:34:30
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan kappte seine operativen Ergebnisschätzungen ab 2026 im Schnitt um 8 Prozent. Er begründete dies am Montag mit einer Kombination aus schwachen Endmärkten, niedriger Profitabilität im Geschäft mit Basischemikalien und vermutlich geringem Schub aus der China-Produktion./rob/ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42.52 €
|
Abst. Kursziel*:
5.83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.73%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
09:29
|BASF Aktie News: BASF legt am Dienstagvormittag zu (finanzen.ch)
22.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
22.09.25
|BASF Aktie News: BASF verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
22.09.25
|BASF-Analyse: DZ BANK verleiht BASF-Aktie Kaufen in jüngster Analyse (finanzen.ch)
22.09.25
|BASF Aktie News: BASF am Mittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
22.09.25
|DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BASF von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
19.09.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|08:34
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17.09.25
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|62.32
|41.62%
