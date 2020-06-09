Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

BASF Hold

BASF
39.47 CHF -1.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan kappte seine operativen Ergebnisschätzungen ab 2026 im Schnitt um 8 Prozent. Er begründete dies am Montag mit einer Kombination aus schwachen Endmärkten, niedriger Profitabilität im Geschäft mit Basischemikalien und vermutlich geringem Schub aus der China-Produktion./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
42.52 € 		Abst. Kursziel*:
5.83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
42.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.73%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

08:34 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.25 BASF Kaufen DZ BANK
17.09.25 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 BASF Hold Warburg Research
15.09.25 BASF Neutral UBS AG
mehr Analysen
