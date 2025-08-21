|Kurse + Charts + Realtime
|Bis zu 500 Jets
|
21.08.2025 13:29:37
Boeing-Aktie im Aufwind: Boeing kann wohl auf Grossauftrag aus China hoffen
Der kriselnde Flugzeughersteller Boeing nähert sich laut Insidern einem Grossauftrag aus China über bis zu 500 Jets.
Damit würde für Boeing eine lange Durststrecke im Geschäft mit China enden, die seit dem Besuch von US-Präsident Donald Trump im Jahr 2017 anhält. Dem europäischen Flugzeugbauer Airbus winkt den Insidern zufolge eine ähnlich grosse Bestellung.
Die Verhandlungen mit Boeing seien Teil der Bemühungen, den von Trump angezettelten jüngsten Zollstreit zwischen den USA und China zu mildern, hiess es weiter. Ob sich beide Seiten einigen, sei jedoch offen.
Vertreter Chinas haben den Angaben zufolge bereits heimische Fluggesellschaften nach ihrem Bedarf an Boeings-Jets befragt. Mit dem weltgrössten Flugzeugbauer Airbus seien sich die Chinesen schon einig: Sie wollten von dem Dax-Konzern ebenfalls bis zu 500 Maschinen kaufen. Der Auftrag sei schon vereinbart, aber noch nicht bekannt gegeben worden.
Im vorbörslichen Donnerstagshandel an der NYSE steigt die Boeing-Aktie zeitweise um 1,68 Prozent auf 229,51 US-Dollar.
/stw/jha/
ARLINGTON/PEKING (awp international)
Analysen zu Boeing Co.
|20.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|12.08.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
