Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’648 1.0%  SPI 17’420 0.9%  Dow 46’629 0.1%  DAX 24’597 0.9%  Euro 0.9320 0.1%  EStoxx50 5’650 0.6%  Gold 4’049 1.6%  Bitcoin 99’303 2.3%  Dollar 0.8020 0.5%  Öl 66.3 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Federal Reserve deutet geldpolitische Lockerung an
Gold auf Rekordjagd: Der Preis übersteigt die 4'050-Dollar-Marke
Nach Kursexplosion: Diese ETFs setzen in besonderem Masse auf die Oracle-Aktie
Diginex im Aufwind: Übernahmen und Kooperationen im KI-Bereich lassen Aktie abheben
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2025 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 226,10 USD.

Boeing
178.46 CHF 1.88%
Kaufen Verkaufen

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 226,10 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 46'680 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 226,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 222,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 468'451 Boeing-Aktien.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 242,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 42,98 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 29.07.2025. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.75 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 16.87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -2,023 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 5 Jahren verdient

Boeing-Aktie tiefer: Start von Langstreckenflieger 777X verzögert sich wohl weiter

Investieren jenseit vom KI-Hype - Auf welche Aktien Capital Group setzt


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten