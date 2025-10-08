Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 226,10 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 46'680 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 226,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 222,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 468'451 Boeing-Aktien.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 242,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 42,98 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 29.07.2025. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.75 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 16.87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -2,023 USD je Aktie aus.

