ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Einem Pressebericht zufolge habe der Flugzeugbauer mit der Entwicklung eines neuen Flugzeugs begonnen, das später die 737-Max-Reihe ersetzen könnte, schrieb Gavin Parsons in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit könnte der Airbus-Konkurrent seinen Barmittelzufluss steigern, falls die Kosten des Programms nicht aus dem Ruder gerieten./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 215.24
|
Abst. Kursziel*:
30.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 215.53
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.91%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
