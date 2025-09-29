Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

173.67
CHF
-4.45
CHF
-2.50 %
18:00:02
BRXC
30.09.2025 19:02:52

Boeing Buy

Boeing
173.67 CHF -2.50%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Einem Pressebericht zufolge habe der Flugzeugbauer mit der Entwicklung eines neuen Flugzeugs begonnen, das später die 737-Max-Reihe ersetzen könnte, schrieb Gavin Parsons in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit könnte der Airbus-Konkurrent seinen Barmittelzufluss steigern, falls die Kosten des Programms nicht aus dem Ruder gerieten./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 215.24 		Abst. Kursziel*:
30.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 215.53 		Abst. Kursziel aktuell:
29.91%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

