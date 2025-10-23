Beiersdorf senkt Umsatzprognose wegen schwierigem Marktumfeld

HAMBURG (awp international) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat wegen eines abgeschwächten Marktumfelds seine Umsatzprognose für 2025 abermals gesenkt. Das Management geht nun von einem organischen Umsatzwachstum von rund 2,5 Prozent aus, wie der Dax-Konzern am Donnerstag im Hamburg mitteilte. Zuvor lag die Prognose noch bei ungefähr 3 Prozent. Die bereinigte operative Umsatzrendite auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll weiter leicht über dem Vorjahr von 13,9 Prozent liegen.

Zwischen Januar und Ende September lag der Konzernumsatz bei 7,54 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau und im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Organisch - also ohne Wechselkurs- und Portfolioeffekte - stieg er um 2,0 Prozent.

Die Konsumentensparte mit Marken wie Nivea, Eucerin, Aquaphor und La Prairie legte organisch um 2,0 Prozent zu. Hier stützte vor allem ein deutliches Wachstum um 12,3 Prozent bei den Derma-Marken Eucerin und Aquaphor. Der Umsatz der Luxusmarke La Prairie ging indessen um 7,2 Prozent zurück, verzeichnete im dritten Quartal jedoch wieder ein Wachstum.

Die Klebstoffsparte konnte um 2,0 Prozent organisch zulegen. Wachstumstreiber war laut Mitteilung das Elektronikgeschäft./err/mis