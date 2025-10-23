SMI und DAX mit Abgaben -- Asien Börsen letztlich uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag in Rot.

Der SMI bewegt sich am Nachmittag in der Verlustzone, nachdem er bereits 0,25 Prozent schwächer bei 12'583,09 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI pendeln unterdessen um die Nulllinie. Zuvor sind sie 0,16 Prozent tiefer bei 17'323,94 Zählern bzw. 0,06 Prozent leichter bei 2'039,52 Einheiten gestartet.

Der Leitindex SMI vom Schwergewicht Roche in der Verlustzone gehalten. Die Stimmung sei insgesamt gut, aber von einer gewissen Zurückhaltung der Anleger geprägt. Hilfe gebe es von den US-Aktien-Futures, die eine Erholung von den Vortagesverlusten andeuteten. Zudem stützten Zinssenkungshoffnungen in den USA. Die Märkte hätten eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung kommende Woche schon eingepreist. Und dies, obschon wichtige Daten zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fehlten.

Vor der am morgigen Freitag, wenn auch mit Verspätung, anstehenden Veröffentlichung der US-Inflationsdaten sei dennoch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren, heisst es weiter. Zudem werden kommende Woche weitere grosse US-Technologiefirmen ihre Ergebnisse veröffentlichen. Vor diesem Hintergrund fokussierten sich die Marktteilnehmer auf die Ergebnisse, die hiesige Unternehmen vorlegten, heisst es weiter. Und bisher sei die Bilanzsaison eigentlich recht gut ausgefallen.

DEUTSCHLAND

Zurückhaltung prägt am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,21 Prozent höher bei 24'202,78 Punkten und drehte anschliessend ins Minus. Auch aktuell bewegt er sich knapp auf rotem Terrain.

Der deutsche Aktienmarkt weitet am Donnerstag die Verluste vom Vortag noch etwas aus. Die Quartalsbilanz von SAP kam bei Anlegern nicht gut an, das drückte ein wenig auf die Stimmung. Einen Rückfall unter die rund Marke von 24.000 Zählern konnte der Leitindex bislang vermeiden.

"Erst Netflix, nun Tesla und SAP - keines der drei Unternehmen konnte den Markt und die Anleger mit seinen Zahlen überzeugen", schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Stattdessen seien die Kurse der drei Schwergewichte nach ihren Quartalsberichten gefallen. Die Befürchtung sei nun, "dass die Messlatte für diese Berichtsaison dann vielleicht doch etwas zu hoch liegen könnte"

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Mittwoch rote Vorzeichen aus.

Nach den Gewinnen vom Vortag gab der Dow Jones zur Wochenmitte schlussendlich um 0,71 Prozent auf 46'590,41 Punkte ab.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor bis Handelsschluss 0,93 Prozent auf 22'740,40 Zähler.

Am Mittwoch ging es für die US-Indizes gen Süden. Die angelaufene Quartalsberichtssaison zeichnet angesichts der Zollthematik, des Stillstands zahlreicher US-Regierungsbehörden und geopolitischer Risiken bislang ein uneinheitliches Bild. Im Zollkonflikt hat US-Präsident Trump angedeutet, dass ein geplantes Treffen mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping möglicherweise doch nicht stattfinden könnte.

Ein ebenfalls geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin wurde schon abgesagt, nachdem Vertreter Russlands signalisiert hatten, dass ihrerseits keine Bereitschaft bestehe, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

ASIEN

Am Donnerstag präsentierten sich die Börsen in Asien uneins.

In Japan verlor der Leitindex Nikkei 225 letztlich 1,35 Prozent auf 48'641,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite dagegen 0,22 Prozent auf 3'922,41 Punkte.

In Hongkong notierte der Hang Seng letztlich 0,72 Prozent höher bei 25'967,98 Zählern.

Belastend wirkten die seitens der USA wieder verschärften Handelsspannungen zwischen den USA und China. Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge als Reaktion auf Pekings jüngste Exportbeschränkungen für Seltene Erden einen Plan zur Beschränkung einer breiten Palette von softwaregestützten Exporten nach China, darunter Laptops, Düsentriebwerke und andere Hightech-Produkte. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind die Massnahmen aber noch in der Diskussion und könnten zunächst nur als Druckmittel angekündigt werden.

Die USA haben daneben neue Sanktionen gegen russische Ölkonzerne beschlossen. In Reaktion darauf verteuern sich die Ölpreise kräftig.

