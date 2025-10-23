Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’571 -0.4%  SPI 17’330 -0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’082 -0.3%  Euro 0.9247 0.1%  EStoxx50 5’641 0.0%  Gold 4’124 0.7%  Bitcoin 86’862 1.3%  Dollar 0.7972 0.2%  Öl 65.5 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
SAP-Aktie gibt nach: SAP setzt in Q3 weniger um
BYD-Aktie erholt sich nach Kursrücksetzer
Studien-Flop zieht Moderna-Aktie nach unten - Was macht BioNTech?
Aktien von Airbus, Leonardo und Thales gefragt: Unternehmen wollen Raumfahrtgeschäft bündeln
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Aufwind: Doch kein Treffen zwischen Trump und Putin
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 23.10.2025 14:43:42

SMI und DAX mit Abgaben -- Asien Börsen letztlich uneins

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus. Die Börsen in Fernost fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag in Rot.

Der SMI bewegt sich am Nachmittag in der Verlustzone, nachdem er bereits 0,25 Prozent schwächer bei 12'583,09 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI pendeln unterdessen um die Nulllinie. Zuvor sind sie 0,16 Prozent tiefer bei 17'323,94 Zählern bzw. 0,06 Prozent leichter bei 2'039,52 Einheiten gestartet.

Der Leitindex SMI vom Schwergewicht Roche in der Verlustzone gehalten. Die Stimmung sei insgesamt gut, aber von einer gewissen Zurückhaltung der Anleger geprägt. Hilfe gebe es von den US-Aktien-Futures, die eine Erholung von den Vortagesverlusten andeuteten. Zudem stützten Zinssenkungshoffnungen in den USA. Die Märkte hätten eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung kommende Woche schon eingepreist. Und dies, obschon wichtige Daten zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fehlten.

Vor der am morgigen Freitag, wenn auch mit Verspätung, anstehenden Veröffentlichung der US-Inflationsdaten sei dennoch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren, heisst es weiter. Zudem werden kommende Woche weitere grosse US-Technologiefirmen ihre Ergebnisse veröffentlichen. Vor diesem Hintergrund fokussierten sich die Marktteilnehmer auf die Ergebnisse, die hiesige Unternehmen vorlegten, heisst es weiter. Und bisher sei die Bilanzsaison eigentlich recht gut ausgefallen.

DEUTSCHLAND

Zurückhaltung prägt am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,21 Prozent höher bei 24'202,78 Punkten und drehte anschliessend ins Minus. Auch aktuell bewegt er sich knapp auf rotem Terrain.

Der deutsche Aktienmarkt weitet am Donnerstag die Verluste vom Vortag noch etwas aus. Die Quartalsbilanz von SAP kam bei Anlegern nicht gut an, das drückte ein wenig auf die Stimmung. Einen Rückfall unter die rund Marke von 24.000 Zählern konnte der Leitindex bislang vermeiden.

"Erst Netflix, nun Tesla und SAP - keines der drei Unternehmen konnte den Markt und die Anleger mit seinen Zahlen überzeugen", schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Stattdessen seien die Kurse der drei Schwergewichte nach ihren Quartalsberichten gefallen. Die Befürchtung sei nun, "dass die Messlatte für diese Berichtsaison dann vielleicht doch etwas zu hoch liegen könnte"

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Mittwoch rote Vorzeichen aus.

Nach den Gewinnen vom Vortag gab der Dow Jones zur Wochenmitte schlussendlich um 0,71 Prozent auf 46'590,41 Punkte ab.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor bis Handelsschluss 0,93 Prozent auf 22'740,40 Zähler.

Am Mittwoch ging es für die US-Indizes gen Süden. Die angelaufene Quartalsberichtssaison zeichnet angesichts der Zollthematik, des Stillstands zahlreicher US-Regierungsbehörden und geopolitischer Risiken bislang ein uneinheitliches Bild. Im Zollkonflikt hat US-Präsident Trump angedeutet, dass ein geplantes Treffen mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping möglicherweise doch nicht stattfinden könnte.

Ein ebenfalls geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin wurde schon abgesagt, nachdem Vertreter Russlands signalisiert hatten, dass ihrerseits keine Bereitschaft bestehe, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

ASIEN

Am Donnerstag präsentierten sich die Börsen in Asien uneins.

In Japan verlor der Leitindex Nikkei 225 letztlich 1,35 Prozent auf 48'641,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite dagegen 0,22 Prozent auf 3'922,41 Punkte.

In Hongkong notierte der Hang Seng letztlich 0,72 Prozent höher bei 25'967,98 Zählern.

Belastend wirkten die seitens der USA wieder verschärften Handelsspannungen zwischen den USA und China. Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge als Reaktion auf Pekings jüngste Exportbeschränkungen für Seltene Erden einen Plan zur Beschränkung einer breiten Palette von softwaregestützten Exporten nach China, darunter Laptops, Düsentriebwerke und andere Hightech-Produkte. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind die Massnahmen aber noch in der Diskussion und könnten zunächst nur als Druckmittel angekündigt werden.

Die USA haben daneben neue Sanktionen gegen russische Ölkonzerne beschlossen. In Reaktion darauf verteuern sich die Ölpreise kräftig.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Iberdrola
✅ Interactive Brokers
✅ Swiss Life Holding

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:22 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
10:36 UBS Logo UBS KeyInvest: Luxus – Das Strahlen kehrt zurück/Versicherer – Gewichtiges Branchentreffen
09:26 Marktüberblick: SAP und Tesla nach Zahlen im Fokus
09:12 SMI tritt weiter auf der Stelle
09:00 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
22.10.25 Logo WHS XDTE – die Formel 1 der Optionen
22.10.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’144.31 18.83 BDGS0U
Short 13’371.51 13.94 B6CSKU
Short 13’910.78 8.73 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’570.70 23.10.2025 14:35:49
Long 12’031.13 18.29 SZEBLU
Long 11’788.74 13.57 SG1BPU
Long 11’267.15 8.70 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
23.10.25 1st Source Corp. / Quartalszahlen
23.10.25 20 Microns Ltd / Quartalszahlen
23.10.25 AAK AB Registered Shs / Quartalszahlen
23.10.25 AAK AB Unsponsored American Depositary Receipts Rptr 2:1 Shs / Quartalszahlen
23.10.25 Aarhus Elite A-S (B) / Generalversammlung
23.10.25 Aarti Drugs Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
23.10.25 Aaswa Trading & Exports Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
23.10.25 AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
23.10.25 Tag der Republik
23.10.25 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
23.10.25 Investitionen in ausländische Anleihen
23.10.25 BoK Interest Rate Decision
23.10.25 Consumer Confidence Adj
23.10.25 Consumer Price Index (YoY)
23.10.25 Konsumklima
23.10.25 Kredit-Indikator
23.10.25 Verbraucherzuversicht
23.10.25 Arbeitslosenquote ( Monat )
23.10.25 Verbraucherpreisindex
23.10.25 TCMB Zinssatzentscheidung
23.10.25 M3-Geldmenge ( Jahr )
23.10.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
23.10.25 Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich)
23.10.25 Inflation in der ersten Monatshälfte
23.10.25 Kerninflation erste Monatshälfte
23.10.25 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
23.10.25 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
23.10.25 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
23.10.25 Änderung der Empfänger von Arbeitslosenversicherung (MoM)
23.10.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
23.10.25 Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex
23.10.25 Initial Jobless Claims
23.10.25 Zentralbankreserven USD
23.10.25 EZB-Mitglied Lane spricht
23.10.25 Verbrauchervertrauen
23.10.25 Verkäufe neuer Häuser (Monat)
23.10.25 Verkäufe neuer Häuser ( Monat )
23.10.25 Verkäufe bestehender Häuser (Monat)
23.10.25 Verkäufe bestehender Häuser ( Monat )
23.10.25 Fed-Mitglied Bowman spricht
23.10.25 Fed-Mitglied Barr spricht
23.10.25 Fed-Mitglied Barr spricht
23.10.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
23.10.25 Kansas Fed Herstellung Aktivität
23.10.25 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
23.10.25 10-jährige TIPS-Auktion
23.10.25 5-jährige TIPS-Auktion

Meistgelesene Nachrichten

Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr - Aktie tiefer
Beyond Meat-Aktie explodiert: Walmart-Deal und Short Squeeze befeuern Kurs
Kurskorrektur bei der DroneShield-Aktie: Jetzt kaufen oder abwarten?
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Vorerst wohl kein Friedensgipfel in Sicht: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK können Gewinne nicht verteidigen
SAP-Aktie gibt nach: SAP setzt in Q3 weniger um
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Goldpreis erholt sich deutlich: Starker Rebound nach heftigem Einbruch
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
DocMorris-Aktie trotzdem in Rot: Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0641 -0.0007
-1.06

finanzen.net News

Datum Titel
14:49 Aktien New York Ausblick: Knapp im Minus erwartet nach jüngsten Gewinnmitnahmen
14:49 ROUNDUP: Ukraine greift Rosneft-Raffinerie in Rjasan an
14:49 ROUNDUP: Merz pocht auf Abschwächung des EU-Lieferkettengesetzes
14:48 ROUNDUP: Kaffee wird wieder etwas günstiger
14:35 IAB-Studie: Mehrheit steht hinter Prinzip 'Sozialstaat'
14:21 Vance: USA gegen israelische Annexion des Westjordanlands
14:19 Aktien Frankfurt: Dax schwächelt erneut - Wachstumsziel belastet SAP-Aktie
14:15 Grundsatzurteil legt Messlatte für Lohngerechtigkeit fest
14:14 WDH/ROUNDUP: Gewinneinbruch bei Kühne+Nagel: bis zu 1.500 Stellen weg
14:11 Türkische Notenbank senkt Leitzins wie erwartet