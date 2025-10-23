Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’571 -0.4%  SPI 17’328 -0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’050 -0.4%  Euro 0.9251 0.1%  EStoxx50 5’647 0.2%  Gold 4’115 0.5%  Bitcoin 87’270 1.8%  Dollar 0.7976 0.2%  Öl 65.7 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Aufwind: Doch kein Treffen zwischen Trump und Putin
Bundesverwaltungsgericht sistiert hängige AT1-Verfahren - UBS-Aktie im Plus
MTU-Aktie profitiert: MTU hebt Jahresziele an
Beiersdorf-Aktie trotzdem höher: Umsatzziel für 2025 reduziert
MTU Aero Engines-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz 23.10.2025 11:27:00

SAP-Aktie gibt nach: SAP setzt in Q3 weniger um

SAP-Aktie gibt nach: SAP setzt in Q3 weniger um

SAP hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss Einblick in seine Quartalszahlen gegeben - und damit für Gesprächsstoff an der Börse gesorgt.

SAP
232.00 EUR 0.87%
Kaufen Verkaufen
Europas grösster Softwarehersteller SAP sieht die aktuelle Kundenzurückhaltung nicht als grossen Stolperstein. Zwar wird das DAX-Schwergewicht für das laufende Jahr vorsichtiger bei den eingeplanten Erlösen mit Cloudsoftware. Unternehmenschef Christian Klein wollte aber grössere Sorgen zerstreuen. Die Pipeline anstehender Abschlüsse für das vierte Quartal sehe gut aus - auch bei den zuletzt auf die Bremse tretenden öffentlichen Kunden in den USA, wo das Geschäft bereits wieder anziehe. Auch mittelfristig soll es weitergehen wie gedacht. Die Aktie stieg am Donnerstag nur anfangs, dann sackte sie ins Minus.

Die in den vergangenen Monaten schon unter den Konjunktursorgen leidende Aktie verlor am Vormittag im XETRA-Handel zeitweise 2,32 Prozent auf 231,35 Euro. Die Erholung seit dem Zwischentief Mitte September konnte der Kurs damit nicht fortsetzen. Das Rekordhoch der Aktie aus dem Februar bei über 283 Euro ist derzeit ohnehin ausser Reichweite.

Deutsche-Bank-Analyst Johannes Schaller sah die Resultate "besser als befürchtet". Die Umsetzung der Unternehmensagenda im übergangsweise schwächeren Umfeld sei beeindruckend. So habe etwa der Cloudvertragsbestand der kommenden zwölf Monate währungsbereinigt stärker angezogen als von ihm gedacht. Die Aktie ist für ihn eine Kaufgelegenheit.

Für Charles Brennan von der US-Investmentbank Jefferies hat sich der Ton des Managements im Vergleich mit dem Sommer gar gebessert. Seitdem habe Vorsicht die Stimmung um die Aktie gedämpft, nun dürften die Aussagen die Sicht der Anleger eher wieder bessern. Auch Nicolas David von Oddo BHF sprach von positiven Signalen - das Cloudwachstum dürfte 2026 daher anziehen.

SAP erwartet beim Jahreswachstum in der wichtigen Cloudsparte in diesem Jahr etwas weniger als bisher. Der Cloudumsatz dürfte im Gesamtjahr nun währungsbereinigt am unteren Ende der Bandbreite von 26 bis 28 Prozent steigen, hiess es am Mittwochabend nach US-Börsenschluss vom Dax -Schwergewicht.

Insgesamt rechnet das Management aber nicht damit, dass die aktuelle Flaute schwere Blessuren in den Zahlen hinterlässt. Klein blieb dabei, dass sich das Umsatzwachstum bis 2027 beschleunigen solle.

Finanzchef Dominik Asam sprach von einem unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Bereits vor dem dritten Quartal hatten sowohl US-Behörden als auch Industriefirmen weniger Interesse an neuen Vertragsabschlüssen gezeigt. Das habe sich auch im dritten Quartal fortgesetzt, sagte Asam in eine Telefonkonferenz. Allerdings ergänzte Chef Klein, er schätze die Lage aktuell besser ein als noch nach dem ersten Halbjahr.

Beim operativen Ergebnis strebt SAP jetzt sogar das obere Ende der bisher angepeilten Bandbreite von währungsbereinigt 26 bis 30 Prozent Plus an. Bereits zur Jahreshälfte hatten sich Analysten hier Luft nach oben ausgerechnet, waren da aber noch vertröstet worden. Das vierte Quartal ist bei SAP das weitaus wichtigste im Jahresverlauf, in dem ein Grossteil des Geldes verdient wird. Wenn es mit der noch etwas margenschwächeren Cloudsoftware nicht so rund läuft wie gedacht, hilft das oft dem operativen Ergebnis.

Auch beim Barmittelzufluss werden die Walldorfer optimistischer. Statt rund 8 Milliarden Euro Free Cashflow sollen es am Ende 8,0 bis 8,2 Milliarden werden. In den drei Monaten bis September legte der Cloudumsatz um 22 Prozent auf 5,29 Milliarden zu - das war etwas weniger als von Fachleuten erwartet. Dabei bremste der schwache Dollar das Abschneiden deutlich und kostete 5 Prozentpunkte Wachstum.

Im Zuge der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hatte sich der Greenback gegenüber anderen Währungen deutlich abgeschwächt. Jeder Cent Verschlechterung beim Euro-Dollar-Wechselkurs kostet SAP in der Umrechnung nach früheren Angaben von Finanzchef Asam rund 30 Millionen Euro Umsatz. Denn die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Markt für die Nordbadener.

Der Gesamtumsatz stieg im Quartal um sieben Prozent auf 9,08 Milliarden Euro. Beim um Sonderposten bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern gab es ein Plus von 14 Prozent auf 2,57 Milliarden Euro. Das war etwas mehr als von Experten gedacht. Unter dem Strich lag der Nettogewinn 42 Prozent höher bei 2,05 Milliarden Euro. Neben dem Anstieg des operativen Ergebnisses gingen auch die Kosten für die aktienbasierte Vergütung etwas zurück - diese hängt im Wesentlichen von der Aktienkursentwicklung ab. Auch der Steueraufwand ging zurück.

Aus der Untersuchung der EU-Kommission wegen möglicher Wettbewerbsverstösse rechnet SAP weiter nicht mit wesentlichen finanziellen Auswirkungen. Brüssel prüft derzeit, ob SAP bei Wartung und Support von fest installierter Software durch Preis- und Vertragsgestaltung Wettbewerber benachteiligt hat.

SAP-CEO sieht "gesunde" Pipeline für wichtiges Schlussquartal

SAP-Chef Christian Klein ist trotz einer leichten Abschwächung von Cloud-Umsatz und Cloud-Auftragsbestand im dritten Quartal optimistisch für den Rest des Jahres und darüber hinaus. "Die Pipeline sieht sehr gesund aus", sagte er im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Er sei zuversichtlich, "dass wir ein gutes viertes Quartal haben werden und hoffentlich einen sehr guten Ausblick für nächstes Jahr geben können".

Das vierte Quartal ist von grosser Bedeutung bei SAP, "weil es bereits 80 Prozent der Cloud-Erlöse für nächstes Jahr bestimmt", so der Manager. Der Konzern hatte am Vorabend ein währungsbereinigtes Wachstum des Current Cloud Backlog (CCB), der die gesicherten Aufträge auf Sicht eines Jahres beziffert, von 27 Prozent gemeldet nach 28 Prozent im zweiten Quartal. SAP hatte eine Abschwächung im zweiten Halbjahr angekündigt, jetzt zeigte sich Klein aber zuversichtlicher als damals. Ein Wachstum von 25 Prozent würde er nun als Enttäuschung ansehen, hatte er am Vorabend gesagt.

Sicher müsse SAP das anvisierte Wachstum erst einmal abliefern, so Klein gegenüber Dow Jones weiter. "Aber es ist alles da, es liegt an uns und unserer Ausführung". Die Kunden könne SAP - auch mithilfe von Künstlicher Intelligenz - dabei unterstützen, die Kosten zu optimieren und die Lieferketten widerstandsfähiger zu machen.

Im XETRA-Handel verlieren die SAP-Aktien zeitweise 2,79 Prozent auf 230,25 Euro.

Redaktion finazen.ch / awp international / DOW JONES

Weitere Links:

SAP-Aktie tiefrot: Ermittlungen durch EU-Kommission belasten

Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:13 SAP Buy Deutsche Bank AG
07:41 SAP Buy UBS AG
07:21 SAP Overweight Barclays Capital
06:26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06:09 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Iberdrola
✅ Interactive Brokers
✅ Swiss Life Holding

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:36 UBS Logo UBS KeyInvest: Luxus – Das Strahlen kehrt zurück/Versicherer – Gewichtiges Branchentreffen
09:26 Marktüberblick: SAP und Tesla nach Zahlen im Fokus
09:12 SMI tritt weiter auf der Stelle
09:00 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
22.10.25 Logo WHS XDTE – die Formel 1 der Optionen
22.10.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch
21.10.25 Julius Bär: 9.90% p.a. JB Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Holcim Ltd, Givaudan SA, Geberit AG
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’102.57 19.72 UEBSLU
Short 13’371.51 13.87 B6CSKU
Short 13’910.78 8.67 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’570.90 23.10.2025 11:27:52
Long 12’031.13 18.56 SZEBLU
Long 11’788.74 13.71 SG1BPU
Long 11’267.15 8.76 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr - Aktie tiefer
Beyond Meat-Aktie explodiert: Walmart-Deal und Short Squeeze befeuern Kurs
Kurskorrektur bei der DroneShield-Aktie: Jetzt kaufen oder abwarten?
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Vorerst wohl kein Friedensgipfel in Sicht: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK können Gewinne nicht verteidigen
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Goldpreis erholt sich deutlich: Starker Rebound nach heftigem Einbruch
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
SAP-Aktie gibt nach: SAP setzt in Q3 weniger um
DocMorris-Aktie trotzdem in Rot: Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’049.94 -0.42%

finanzen.net News

Datum Titel
11:39 ROUNDUP: Roche setzt sich höhere Gewinnziele für das Jahr - Aber Kurs sackt ab
11:22 ROUNDUP: Triebwerksbauer MTU legt Latte für 2025 noch höher - Aktie gewinnt
11:21 Aktien Frankfurt: Schwache SAP-Aktie zieht Dax mit nach unten
11:20 ROUNDUP: Steuerschätzung: Keine Entlastung für Klingbeils Haushalte
11:15 ROUNDUP: Ölpreise steigen weiter - Trump sanktioniert russische Ölunternehmen
11:07 VW-Aktie im Plus: Weiterer Chip-Lieferant vorhanden
11:12 Schätzung: Steuereinnahmen bis 2029 etwas höher als erwartet
11:27 Lufthansa-Aktie fällt zeitweise auf Mehrmonatstief: Citigroup kassiert Empfehlung
11:32 Schaeffler-Aktie legt deutlich zu: Analysten sehen Chancen durch Amazon
11:06 Florian Eder wird neuer Chefredakteur der 'NZZ Deutschland'