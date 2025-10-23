Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’588 -0.2%  SPI 17’348 0.0%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’113 -0.2%  Euro 0.9248 0.1%  EStoxx50 5’650 0.2%  Gold 4’105 0.3%  Bitcoin 87’231 1.8%  Dollar 0.7977 0.3%  Öl 64.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien von Airbus, Leonardo und Thales gefragt: Unternehmen wollen Raumfahrtgeschäft bündeln
Renault-Aktie schwächelt: Umsatz in schwierigem Umfeld fast wie erwartet gesteigert
Nokia-Aktie zieht zweistellig an: Erwartungen dank starker Netzwerkinfrastruktur-Geschäfte übertroffen
Volvo Car-Aktie mit Kurssprung: Autobauer verdient operativ mehr als erwartet
Galenica-Aktie legt zu: Umsatz in den ersten neun Monaten gesteigert
Suche...
Weiter auf Wachstumskurs 23.10.2025 09:29:00

Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr - Aktie tiefer

Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr - Aktie tiefer

Roche ist in den ersten neun Monaten auf Wachstumskurs geblieben.

Allerdings verzerren Währungseinflüsse das Bild etwas. Für das Gesamtjahr hat sich der Basler Pharmakonzern am Donnerstag höhere Gewinnziele gesetzt.

So setzte Roche zwischen Januar und 45,9 Milliarden Franken um. Während dies in der Berichtswährung Schweizer Franken ein Plus von gerade 2 Prozent bedeutet, ergab sich zu konstanten Wechselkursen eine Zunahme von 7 Prozent. Damit hat sich das Wachstumstempo gegenüber den +4 Prozent vom ersten Semester beschleunigt.

Von den beiden Sparten steuerte der grösser Pharmabereich in den ersten neun Monaten 35,6 Milliarden Franken zum Umsatz bei. Das sind 4 Prozent mehr als Vorjahr.

Mit seinen Diagnostika setzte Roche 10,3 Milliarden um (-4%). Bekannterweise belastet die mengenorientierten Beschaffung in China das Wachstum im laufenden Jahr.

Gewinnzahlen legt Roche traditionell zu den ungeraden Quartalen nicht vor.

Mit den ausgewiesenen Zahlen liegt Roche im Rahmen der Bandbreite der Analystenschätzungen.

Mit der Publikation der Neunmonatszahlen erhöht die Konzernführung die Gewinnziele für das Gesamtjahr. So strebt Roche zu konstanten Wechselkursen weiter einen Anstieg der Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Der Kerngewinn je Titel soll unterdessen neu im hohen einstelligen bis tiefen zweistelligen Prozentbereich steigen (zuvor hoher einstelliger Prozentbereich). Die Gruppe bleibt bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen.

Den negativen Einfluss von Nachahmerpräparaten auf den Umsatz veranschlagt Roche für das Gesamtjahr neu auf etwa 0,8 Milliarden nach zuvor rund 1 Milliarde Franken.

Roche ernennt Nina Schwab-Hautzinger zur Kommunikationschefin

Roche hat Nina Schwab-Hautzinger ab dem 1. Februar 2026 zur Head of Group Communications ernannt. Sie wird damit auch Mitglied des erweiterten Corporate Executive Committee, wie Roche am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Die neue Kommunikationschefin kehrt nach einer Tätigkeit bei BASF als Leiterin Corporate Communications & Government Relations zu Roche zurück und ersetzt Barbara Schädler, welche, wie bereits früher bekannt gegeben, in den Ruhestand tritt.

Die Roche-Aktie gibt an der SIX zeitweise 2,58 Prozent auf 273,27 Franken nach.

Basel (awp)

Weitere Links:

Roche-Aktie auf rotem Terrain: Genentech weitet Vertrieb von Xofluza in den USA aus

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Iberdrola
✅ Interactive Brokers
✅ Swiss Life Holding

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:26 Marktüberblick: SAP und Tesla nach Zahlen im Fokus
09:12 SMI tritt weiter auf der Stelle
09:00 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Rücksetzer zur Wochenmitte
22.10.25 Logo WHS XDTE – die Formel 1 der Optionen
22.10.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch
21.10.25 Julius Bär: 9.90% p.a. JB Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Holcim Ltd, Givaudan SA, Geberit AG
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’145.60 19.26 B02SIU
Short 13’412.26 13.71 QIUBSU
Short 13’912.15 8.85 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’587.93 23.10.2025 09:28:57
Long 12’093.09 19.41 SZPBKU
Long 11’833.56 13.87 SQFBLU
Long 11’324.14 8.95 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Beyond Meat-Aktie explodiert: Walmart-Deal und Short Squeeze befeuern Kurs
Kurskorrektur bei der DroneShield-Aktie: Jetzt kaufen oder abwarten?
Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr - Aktie tiefer
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Vorerst wohl kein Friedensgipfel in Sicht: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK können Gewinne nicht verteidigen
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Goldpreis erholt sich deutlich: Starker Rebound nach heftigem Einbruch
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
DocMorris-Aktie trotzdem in Rot: Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:40 Ukraine greift Rosneft-Raffinerie in Rjasan an
09:35 Unilever bestätigt Prognose - Aktie kaum bewegt
09:34 Was zur aktuellen Corona-Saison wichtig ist
09:34 ROUNDUP: EU-Gipfel beginnt mit Beschluss für Russland-Sanktionen
09:29 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax leicht im Plus
09:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
09:18 EU-Gipfel startet mit Beschluss für Russland-Sanktionen
09:12 ANALYSE-FLASH: UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro
09:11 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 270 Euro
09:11 Aktien Frankfurt Eröffnung: Starke SAP-Aktie stützt den Dax