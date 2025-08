BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 42,31 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 23'901 Punkten notiert. Die BASF-Aktie legte bis auf 42,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 785'660 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,13 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 11,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. BASF veröffentlichte am 11.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15.77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,76 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 3 Jahren verloren

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet BASF-Aktie

Wie Experten die BASF-Aktie im Juli einstuften