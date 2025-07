ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach detaillierten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Was den operativen Mix betrifft, habe das operative Ergebnis (Ebitda) im Upstream-Bereich die Konsensschätzungen um 18 Prozent verfehlt, schrieb Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Im Downstream-Segment hingegen habe das Ebitda 13 Prozent über der durchschnittlichen Marktprognose gelegen./rob/edh/mis;