Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’782 0.5%  DAX 25’278 1.1%  Euro 0.9112 -0.1%  EStoxx50 6’103 1.4%  Gold 4’991 2.3%  Bitcoin 51’691 -0.6%  Dollar 0.7728 0.3%  Öl 70.3 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156Amrize143013422NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Sunrise Communications138622040Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Carvana präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Etsy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tesla Model Y: Überraschender Spitzenreiter 2026!
Ausblick: Walmart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Knorr-Bremse zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Walmart Aktie 984101 / US9311421039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kennzahlen im Blick 18.02.2026 19:12:00

Ausblick: Walmart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Walmart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Walmart öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Walmart
98.25 CHF -1.59%
Kaufen Verkaufen

Walmart stellt am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 34 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,727 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Walmart 0,650 USD je Aktie vermeldete.

Walmart soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 190,49 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 31 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 40 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD im Vergleich zu 2,41 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 39 Analysten durchschnittlich bei 712,58 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 680,99 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Plug Power-Aktie nur zeitweise im Aufwind: Strategischer Kompromiss mit Walmart beflügelt

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?