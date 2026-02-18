Ausblick: Walmart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Walmart stellt am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 34 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,727 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Walmart 0,650 USD je Aktie vermeldete.

Walmart soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 190,49 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 31 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 40 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD im Vergleich zu 2,41 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 39 Analysten durchschnittlich bei 712,58 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 680,99 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch