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20.03.2026 13:08:28

Vonovia SE Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Unter dem neuen Vorstandschef Luka Mucic habe der Immobilienkonzern einen konservativeren und transparenteren Kurs eingeschlagen, bei dem der Schuldenabbau Vorrang habe, schrieb Charles Boissier am Donnerstag. Die Resultate für 2025 entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Charles Boissier 		KGV*:
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