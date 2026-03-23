Vonovia 18.40 CHF -5.45% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hob am Montag in seinem Resümee des Geschäftsberichts den schnelleren Schuldenabbau hervor, den der Immobilienkonzern avisierte. Sein Kursziel passte er aber vor allem an höhere Zinsen an./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:41 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.