Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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23.03.2026 10:19:20
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hob am Montag in seinem Resümee des Geschäftsberichts den schnelleren Schuldenabbau hervor, den der Immobilienkonzern avisierte. Sein Kursziel passte er aber vor allem an höhere Zinsen an./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
32.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.47 €
|
Abst. Kursziel*:
56.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.83%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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