NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia nach den veröffentlichten Jahreszahlen von 36 auf 34,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Wegen der aktuell vorhandenen Unsicherheit senkte Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Annahmen zum Kapitalwachstum. Außerdem passte er seine Erwartungen an die Fremdkapitalkosten an. Es habe in den Resultaten positive Aspekte gegeben, doch derzeit stehe das konjunkturelle Gesamtbild im Fokus./tih/nas;