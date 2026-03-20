Vonovia 19.86 CHF -1.58% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothaeusler lobte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht vor allem die Ambitionen bezüglich der Reduzierung der Verbindlichkeiten./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.