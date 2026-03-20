Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 36,60 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Jahresbericht und der Ausblick des Immobilienunternehmens seien ohne Überraschungen geblieben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kursrutsch der Aktie in den vergangenen Wochen sei nicht fundamental begründet, sondern geopolitischen Themen und deren Implikationen auf das Zinsniveau geschuldet. Er vertritt weiterhin die Meinung, dass die negative Korrelation der Aktie mit dem Zinsniveau auf Dauer nicht erhalten bleibt./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Kaufen
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
21.35 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
21.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
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13:58
|Vonovia SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy (finanzen.ch)
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12:15
|EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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19.03.26
|Wohnen: Warum Vonovia wieder riesige Gewinne macht (Spiegel Online)
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19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
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19.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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19.03.26
|Vonovia-Aktie trotzdem tiefrot: Starkes Ergebnis nach Verlustjahr - höhere Ausschüttung und klare Wachstumsziele (Dow Jones)
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19.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
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19.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
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